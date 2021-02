Mara Venier furiosa sui social: annunciano per errore la morte di suo marito

Nelle scorse ore Mara Venier è andata sui social per esprimere tutta la sua rabbia per una fake news che ha riguardato la sua famiglia. Alcuni siti avevano infatti riportato la notizia della morte di suo marito Nicola Carrano.

Questa falsa notizia ha letteralmente mandato su tutte le furie la presentatrice, che ha voluto rincuorare tutti i suoi follower, rivelando loro che il marito non è assolutamente morto ma ha semplicemente un lievissimo problema ai denti. La Venier ha infatti accusato i siti in questione di essere degli avvoltoi che spargono false notizie solo per aumentare il numero di visualizzazioni giornaliere.

"Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*zo scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle me**eeeeeeee!!!!!!Continuo a ricevere messaggi...Tacci vostra".

Beh fortunatamente il peggio è stato scongiurato ma purtroppo al giorno d'oggi le bufale sono sempre all'ordine del giorno sul web. Proprio per tale ragione Facebook sta correndo ai ripari nel tentativo di evitare il più possibile le fake news. Di recente il social network si è mosso soprattutto nei riguardi delle false notizie riguardanti la pandemia di Covid-19. Anche altre piattaforme stanno tentando di limitare la disinformazione, Youtube ha rimosso in un anno oltre 500 mila video.