Mara Venier lascia Domenica In: 'Basta, lascio! É troppo faticoso'

Da diverso tempo ormai si parla di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In e a quanto pare, dopo anni di successi, la conduttrice veneta ha deciso di salutare definitivamente lo storico programma di Rai 1.

Come ammesso di recente, Mara Venier si ritiene ormai un po' troppo anziana per portare avanti un simile impegno televisivo e ha per questo deciso che l'edizione di Domenica In che partirà questa domenica sarà per lei l'ultima.

"Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. Basta, Lascio! È troppo faticoso… Anche quest'anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me" ha detto la presentatrice al settimanale Oggi.

Mara Venier che ha ricevuto qualche offesa di troppo sui social e che compirà 71 anni il prossimo ottobre, ha preso questa decisione anche per via di alcune difficoltà dialettiche che la portano a provare una grande insicurezza in studio: "Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia".

Insomma, sembra che la decisione di Mara Venier sia ormai irrevocabile.