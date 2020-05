Mara Venier racconta il suo lutto per la madre: 'Volevo morire'

Nel corso di un'intervista andata in onda su Verissimo Le Storie, la celebre Mara Venier ha raccontato il grande lutto provato dopo la morte di sua madre: ecco le sue dichiarazioni.

"Volevo morire, volevo andare dove stava lei", ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. "Con lei avevo un rapporto molto speciale. Mi sembrava che tutto il resto non contasse", ha continuato a dire la signora della Domenica nell'intervista. "Sono ritornata ad avere la voglia di andare avanti, non ce l’avevo più quella voglia. Questo bambino mi ha fatto ritornate la voglia di vivere" ha aggiunto, menzionando il nipote Claudio.

La madre di Mara Venier era malata di Alzhemeir, una malattia che, poco a poco, le aveva completamente cancellato la memoria al punto che, da tempo, aveva smesso di riconoscere sua figlia.

Nel corso della stessa intervista la presentatrice si è aperta anche dal punto di vista professionale, non soltanto quello della vita privata e vita familiare: parlando con Silvia Toffanin, infatti, ha ammesso tutta la sua gratitudine per Maria De Filippi che, dopo anni di assenza dalla televisione, le ha permesso di ritornare sul piccolo schermo come capo della giuria di Tu si que Vales.

