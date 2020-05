Mara Venier sul ritorno di Silvia Romano: 'una carezza al cuore degli italiani'

Nel corso della puntata di Domenica In attualmente in onda, Mara Venier ha seguito in diretta il ritorno di Silvia Romano in Italia, la ragazza italiana rapita e sequestrata in Africa un anno e mezzo fa e liberata ieri dai servizi d'intelligence italiani.

La Zia d'Italia ha seguito con grande commozione l'atterraggio e l'incontro con i familiari della giovane ragazza, tornata nel nostro paese poco dopo le 14. Il momento è stato molto toccante e la Venier non ha nascosto la propria felicità: "abbiamo visto tante brutte immagini in questo mese" ha affermato la presentatrice, riferendosi ai numerosi servizi mandati in onda in piena emergenza sanitaria quando sui TG e programmi dominavano le immagini provenienti dalle terapie intensive.

"Queste immagini sono una carezza nel cuore di tutti gli italiani" ha sentenziato la Zia. "Siamo tutti molto felici e commossi. Bentornata a casa Silvia" ha continuato Mara Venier.

All'aeroporto di Ciampino erano presenti non solo i giornalisti, ma anche le Forze dell'Ordine, i servizi d'intelligence ma anche i familiari di Silvia, con cui si è intrattenuta a lungo con un caloroso abbraccio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha salutato la giovane, ed il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Poco prima Mara Venier aveva intervistato Antonella Clerici.