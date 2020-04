Mara Venier svela tutta la verità: perché 'Domenica In' è stato sospeso

Ospite in videochat su La7 del programma di Myrta Merlino, L'Aria che tira, Mara Venier - accompagnata dal marito Nicola Carraro - ha parlato del suo periodo vissuto in quarantena, dell'umore positivo o negativo a giorni alterni e soprattutto ha svelato un retroscena sulla scelta di sospendere Domenica In, programma che Venier conduce dal 2018.

"Sono stata io a decidere d'interrompere Domenica In dopo 44 puntate. Era il 15 marzo. Dovevo ospitare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ma sabato sera si scoprì che era positivo. Io mi spaventai molto. Avevo altri tre ospiti in studio ed era troppo pericoloso perché si sarebbero potuti incrociare nel backstage. Chiamai la Rai e dissi che ero preoccupata, che era rischioso e mi lasciarono libera di decidere".



Mara Venier ha approfondito il suo periodo d'isolamento:"Sarò sincera, ieri è stata una giornata bruttissima. Alterno momenti positivi ad altri negativi. Ho provato una grande malinconia. Le sensazioni si accumulano, cerchi di essere forte, ma a volte non ce la fai e sono proprio crollata. Stamattina però va già meglio. Sono più tranquilla, dobbiamo resistere, siamo quasi al giro di boa".

Il marito Nicola Carraro si è dichiarato il primo fan della moglie:"Sì è vero, sono il suo fan più accanito. La amo perché è vera, a casa è come in tv. Ma non mi vuole toccare! E pensare che sono tornato da Santo Domingo per stare con lei" scherza Carraro.

Venier ribatte:"Ma lo faccio per lui, io vado a lavorare e ho paura che se vengo contagiata poi posso trasmetterglielo".

