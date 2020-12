Maradona, Heather Parisi rompe il silenzio sul presunto flirt: 'Ecco la mia verità'

Da molti giorni ormai si rincorrono voci su un presunto flirt tra Heather Parisi e Diego Armando Maradona e, ora la nota ballerina ha voluto dire la sua dopo che addirittura è stato tirato in ballo suo figlio.

Un utente di Instagram ha infatti commentato la foto del piccolo scrivendo: "Sarà triste la tua mamma, è morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona…dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità, se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt, peccato che lui fosse sposato però".

Un'accusa che non è proprio andata giù alla Parisi, soprattutto per le domande del figlio che hanno suscitato in lei una certa preoccupazione. Lo showgirl statunitense naturalizzata italiana ha infatti rivelato sui social tutta la sua preoccupazione per questo genere di accuse: "Mio figlio è venuto da me e mi ha chiesto come si potesse riconoscere la verità. La sua domanda mi ha spiazzata. Diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, non va mai enunciata, ma va sempre dimostrata. Ma della verità non possiamo mai avere certezza, nemmeno quando la raccontiamo avendola vissuta. La verità è come una coperta che ti lascia scoperti i piedi! Tu la spingi, la tiri per coprirli e lei scopre il viso. Non basta mai e alla fine ti tocca decidere cosa sia!".

Intanto la morte de El Pibe de Oro ha spiazzato tutti. Gian Piero Galeazzi ha voluto ricordare Maradona con parole di stima e affetto.