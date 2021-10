Maradona, ecco il poster e il trailer della serie Amazon Prime sulla leggenda del calcio

Dopo il primo trailer di Maradona: Sogno benedetto pubblicato lo scorso agosto, manca ormai poco al debutto su Amazon Prime Video della serie biopic sul campione argentino, scomparso da poco meno di un anno. La piattaforma ha pubblicato un nuovo e più ampio trailer, oltre al poster ufficiale.

Maradona: Sogno benedetto sarà in streaming dal prossimo 29 ottobre. Quel giorno saranno disponibili i primi cinque episodi, dopodiché la pubblicazione proseguirà con cadenza settimanale: il 5 novembre saranno pubblicati gli episodi 6 e 7, il 12 novembre l'episodio 8, il 19 novembre l'episodio 9 e il 26 novembre l'episodio 10.

All'interno della notizia è visibile il trailer dello show, mentre il poster è in calce alla notizia. Il cast della serie su Maradona era stato annunciato ormai da tre anni: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpreteranno il fuoriclasse argentino nelle diverse fasi della sua vita. Dividono lo schermo con loro, tra gli altri, anche Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino) Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Pepe Monje (Amor en Custodia) e Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

Maradona: Sogno benedetto ripercorre la vita e la carriera del campione, dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, fino all'approdo in Europa, al Barcellona e poi al Napoli, dove vivrà gli anni più intensi da calciatore. La serie narra il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

La serie è diretta da Alejandro Aimetta (anche showrunner), Roger Gual ed Edoardo De Angelis, registi rispettivamente degli episodi girati in Sudamerica, in Spagna e in Italia.