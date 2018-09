Maradona, prima foto ufficiale della nuova serie originale Amazon Prime Video

È stata rilasciata quest'oggi la prima foto ufficiale dell'annunciata Maradona, nuova serie originale targata Amazon Prime Video che racconterà l'intera vita del grande Diego Armando Maradona, una delle più grandi maestà calcistiche che questo sport abbia mai conosciuto.

È proprio il servizio che, rilasciando la foto, ci informa della scelta dei vari attori che andranno a interpretare Maradona nelle diverse fasi della sua vita, a quanto pare dalla pre-adolescenza fino ai nostri giorni. Questi sono Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).



Viene inoltre riportato che per il ruolo di Claudia Villafane, la donna che Maradona sposò nel 1989 e dalla quale divorziò poi dopo dieci anni di matrimonio, sono state selezionate due attrici, Julieta Cardinali (En Terapia) e Laura Esquivel (Patito Feo), che si succederanno nella parte con lo scorrere dell'età del personaggio.



Maradona sarà girata in varie location, tra le quali Argentina, Uruguay, Spagna, Italia e Messico, così da sviluppare una serie biografica che ripercorrerà i trionfi e i processi della leggenda calcistica attraverso i momenti chiave della sua vita e della sua carriera.



Al momento Amazon Prime Video non ha ancora rilasciato una data d'uscita ufficiale, quindi non è chiaro se possa arrivare già il prossimo anno o nel 2020.