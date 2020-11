Maradona, Salvatore Esposito ricorda il Pibe: 'Ti ho detto quello che avevo nel cuore'

L'intero mondo del calcio piange in queste ore la perdita di Diego Armando Maradona, ma è quasi superfluo specificare quanto le lacrime più amare stiano scorrendo su quell'asse che collega Buenos Aires e Napoli: lo testimoniano i tanti messaggi giunti in queste ore dal capoluogo partenopeo, tra cui quello di Salvatore Esposito.

La star di Gomorra ha voluto ricordare lo storico numero 10 del Napoli postando su Facebook un video del loro incontro avvenuto davanti alle telecamere qualche tempo fa: "Sono fiero di averti detto quello che avevo nel cuore. Grazie di tutto D10S" scrive l'attore nel suo post.

"Io sono nato nel 1986, un anno che per te è importantissimo, sono 30 anni che sono su questo pianeta ed ho avuto la fortuna di guardare le tue giocate solo in video. Però io vorrei parlare a nome dei tanti ragazzi che sono cresciuti nel tuo mito, e ti volevo ringraziare perché tu hai lasciato un segno indelebile e noi non ti dimenticheremo mai" sono le parole che in quell'occasione Esposito rivolse a Maradona.

L'attore è poi apparso visibilmente commosso nel corso di una diretta Instagram durante la quale ha voluto ricordare il fuoriclasse scomparso. Qui, intanto, trovate un elenco dei migliori film da riguardare per ricordare Diego Armando Maradona.