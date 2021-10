Maradona: Sogno Benedetto, a Napoli la mostra con le immagini più belle della serie Amazon

Dal 27 ottobre al 9 novembre, presso la Galleria Garibaldi all'interno della stazione di Napoli Centrale, sarà aperta al pubblico una mostra fotografica per celebrare Diego Armando Maradona con le immagini più belle della nuova serie Amazon Original, Maradona: Sogno Benedetto, disponibile dal 29 ottobre su Amazon Prime Video.

L'evento rende omaggio alla leggenda argentina e idolo partenopeo, Diego Armando Maradona attraverso una serie di foto in mostra a Napoli, la città che accolse il fuoriclasse albiceleste dal 1984 al 1991. Con la maglia azzurra Maradona vinse 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.



La mostra ripercorrerà la vita e la carriera di Maradona attraverso le immagini ufficiali della sua serie biografica, in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori del mondo.

Gli episodi usciranno il 29 ottobre dall'1 al 5, il 5 novembre il 6 e il 7, il 12 novembre l'episodio 8, il 19 novembre l'episodio 9 e l'atto conclusivo è previsto il 26 novembre.



Ad interpretare Maradona nelle varie fasi della vita saranno Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschimdt. Dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, il suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, e il ruolo chiave nella conquista della Coppa del Mondo a Messico '86 con la nazionale argentina. Deciso il cast, nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Moran, Pepe Monje e Peter Lanzani.

La serie è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. Alejandro Aimetta è showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay mentre Roger Gual e Edoardo De Angelis hanno diretto gli episodi in Spagna e in Italia.



Scoprite il poster e il trailer di Maradona: Sogno Benedetto.