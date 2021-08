Maradona: Sogno Benedetto, trailer ufficiale e data di uscita per l'attesa serie Amazon

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale e svelato la data di uscita di Maradona: Sogno Benedetto, nuova serie biografica che racconterà i trionfi e le sfide del leggendario numero 10 del Napoli.

Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 ottobre 2021.

"Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86", si legge nella sinossi ufficiale.

Diego Armando Maradona sarà interpretato nelle varie fasi della sua vita da Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, mentre il resto del cast include Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

Lo showrunner Alejandro Aimetta ha diretto gli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno invece diretto rispettivamente le puntata ambientate in Spgna e Italia. I produttori esecutivi sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.



