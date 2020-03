Marc Guggenheim aggiorna i fan sullo spin-off Green Arrow and The Canaries

Nessuna nuova, buona nuova? Potrebbe essere questo il caso dello spin-off di Arrow Green Arrow and The Canaries... Almeno fino a maggio. A spiegarcelo è Marc Guggenheim.

Anche se potrebbe sembrare già un sì assicurato, lo spin-off di Arrow Green Arrow and The Canaries, di cui abbiamo visto il backdoor pilot durante l'ottava stagione dello show, non è ancora stato formalmente ordinato da The CW.

Questo, al momento, potrebbe non voler dire nulla, poiché oltre alle 13 serie già rinnovate e fatta eccezione per Superman & Lois, che ha ottenuto un rarissimo ordine straight-to-series, The CW deve ancora rendere noti i nuovi titoli su cui punterà al 100% per la prossima stagione televisiva.

Infatti, è lo stesso Marc Guggenheim, produttore dell'Arrowverse, a comunicare in risposta alla domanda di un fan quando avremo maggiori informazioni al riguardo.

"A maggio dovremmo saperne di più *dita incrociate*" scrive Guggenheim su Twitter.

Ma perché proprio maggio? Perché maggio è il mese degli upfront in casa The CW, e in questa occasione ci sono buone possibilità che venga annunciata una prima stagione per lo show. Dopotutto, i rating del backdoor pilot sono stati superiori anche a quelli del series finale di Arrow.

Intanto, tra gli altri progetti in cantiere per The CW c'è anche lo spin-off prequel di The 100, di cui sono iniziati i primi casting. Chissà se anche qui dovremo aspettare maggio per conoscerne il destino.