Marc Guggenheim avvisa che il trailer finale di Crisi sulle Terre Infinite è vicino

Il recente teaser di Crisi sulle Terre Infinite ci ha permesso di dare un breve sguardo ai prossimi supereroi presenti nel crossover, ma i fan sono in attesa del trailer finale che introdurrà la Crisi in tutto l'Arrowverse e secondo quanto afferma Marc Guggenheim dovranno pazientare ancora per poco.

Come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, nel corso del pomeriggio l'emittente televisiva The CW condividerà il promo finale che è stato editato e pensato dagli showrunner, Marc Guggenheim in testa.

Questo crossover è riuscito nell'impresa di inserire al suo interno tutti i celebri interpreti dei supereroi DC nel corso degli anni: così insieme ai protagonisti di Arrow, Batgirl, The Flash e Supergirl, troveremo anche gli attori di Smallville, Superman, Batman e anche il doppiatore di Bruce Wayne Kevin Conroy. Infatti ad essere minacciato dalle azioni dell'Anti-Monitor è l'insieme degli universi alternativi che compongono il "multiverso" di casa DC, e che potremo ammirare per la prima volta a partire da domenica 8 dicembre, nella puntata di Supergirl che darà l'avvio alla Crisi.

La più recente aggiunta all'Arrowverse è stato sicuramente il protagonista di Black Lightning, serie disponibile in Italia su Netflix, e secondo quanto rivelato in questa notizia Cress Williams avrà un ruolo importante in Crisi sulle Terre Infinite.