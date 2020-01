Marc Guggenheim condivide degli storyboard di Arrow in onore del series finale

Lo show non è ancora finito, e già siamo nostalgici. Noi, ma anche Marc Guggenheim, una delle menti (e delle penne) dietro l'Arrowverse, che su Twitter condivide con tutti degli storyboard di Arrow in onore del series finale che andrà in onda questa notte.

Quest'anno per The CW sono stati e saranno tanti gli addii, come per la comedy Jane The Virgin o la sua serie più longeva e tra le preferite del pubblico, Supernatural.

Ma c'è uno show, iniziato otto anni fa, e che ha dato vita a un intero universo seriale, che si concluderà questa notte: Arrow.

La serie con protagonista l'eroe incappucciato interpretato da Stephen Amell si chiuderà dopo otto stagioni e 170 episodi, e mentre i fan lanciano petizioni e raccolte fondi per una statua di Green Arrow da erigere nella città di Vancouver, e il resto dei protagonisti dell'Arrowverse dicono addio allo show sui social, Marc Guggenheim si affida anche lui al web per condividere un pezzetto di storia del telefilm.

Su Twitter, il produttore e sceneggiatore ha infatti condiviso degli storyboard della serie, accompagnandoli con una caption breve, ma carica d'emozione: "Questa notte #Arrow si concluderà dopo 8 anni. Ecco degli storyboard dei suoi momenti d'apertura...".

Il finale di Arrow, intitolato alquanto appropriatamente Fade Out, promette lacrime, incredibili scene d'azione, e una degna risoluzione per i suoi personaggi.