Marc Guggenheim: 'Crisi sulle Terre Infinite ha ancora diverse sorprese da svelare'

Intervenendo via Twitter in una sorta di Q&A del tutto improvvisato, il co-creatore di Arrowverse e una delle menti dietro all'evoluzione dei progetti CW fino alla creazione dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, ha spiegato ai fan che il gigantesco e attesissimo crossover Crisi sulle Terre infinite "ha ancora diverse sorprese da svelare".

Quando qualcuno chiede infatti all'autore e produttore se ci siano ancora ulteriori personaggi o cameo da rivelare, Guggenheim non perde tempo a rispondere, in modo chiaro e diretto: "Sì. Abbiamo ancora diverse sorprese da rivelarvi. E stiamo lavorando sodo per aggiungere ogni giorno sempre di altre". Questo rende Crisi sulle Terre Infinite ancora più grande di quanto non lo fosse finora, dato che a un mese dalla messa in onda del primo episodio, la produzione non smette di aggiungere novità.



L'evento crossover sarà trasmesso tra dicembre 2019 e gennario 2020 per un totale di cinque episodi. Tra le serie coinvolte in questo progetto sono presenti Supergirl, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrw e la recente Batwoman, con l'attrice Ruby Rose (John Wick 2) nei panni della celebre cugina di Bruce Wayne, Kate Kane. In Crisi sulle Terre Infinite saranno inoltre presenti personaggi DC di prodotti televisivi di alcuni anni fa, come confermato dalla presenza di Tom Welling nell'Arrowverse, l'attore storico protagonista della sere TV Smalville.



Cosa ne pensate?