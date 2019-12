Marc Guggenheim parla di Crisi Sulle Terre Infinite a pochi giorni dal debutto in tv

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda del primo episodio del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Marc Guggenheim,produttore esecutivo e sceneggiatore dell'evento targato DC/The CW, ne parla ai microfoni di EW!

"Ci siamo sentiti davvero sotto pressione. C'è solo una Crisi sulle Terre Infinite, e hai solo un'opportunità per adattarla. Eravamo terrorizzati all'idea di poter fare un casino" spiega Guggenheim, ricordando il sentimento con cui si sono approcciati all'adattamento della miniserie a fumetti di

Marv Wolfman e George Pérez.

“Una delle cose che i fumetti promettevano era 'Alcuni mondi sopravvivranno. Altri periranno. E le cose non saranno mai più le stesse'. Sono morti alcuni personaggi. Altri sono stati introdotti. L'intero status quo dell'universo è cambiato. E spero che il pensiero dei fan sarà che siamo stati all'altezza di tutto questo" ammette speranzoso, e spiega quanto il materiale cartaceo abbia influenzato il loro operato "Quando abbiamo presentato il pitch agli studios [WBTV] e al network [The CW] avevavamo le cinque cover corrispondenti ai numeri che, tra i 12 che componevano la serie, avremmo abbinato agli episodi".

L'episodio del crossover corrispondente a quello di Arrow, però, ha un significato particolare per Guggenheim, perché l'ha scritto in collaborazione con Wolfman.

"Inizialmente ero davvero nervoso all'idea di collaborare con uno dei miei idoli, anche perchè, per sua stessa missione, lui scrive con una mano molto pesante. Ma le sue pagine, quando sono arrivate, erano davvero brillanti. Una scrittura grandiosa, così vivida. Ho cambiato veramente pochissimo di quello che ha scritto. E la sua interpretazione di Lex Luthor, in particolare, è geniale. Un materiale assolutamente fenomenale per Jon Cryer [su cui lavorare]".



Il crossover sarà davvero gigantesco, con una marea di personaggi nel mix: "Abbiamo sentito un obbligo morale che ci richiedeva di visitare quanti più angoli dell'universo DC fosse in nostro potere raggiungere. È così entusiasmante vedere tutti di diversi modi in cui è stato possibile farlo" racconta Guggenheim.



E quando gli intervistatori insistono per creare un parallelo con l'altro epico crossover supereroistico dell'anno, Avengers: Endgame, il produttore dell'Arrowverse risponde: "Direi che per Barry e Oliver c'è un denouement emotivo che è remiscente di Endgame. Ma Endgame è un punto esclamtivo. Crisis è un punto e virgola".

Crisi sulle Terre Infinite debutterà l'8 dicembre su The CW. Qui potete vedere il final trailer del crossover.