Marc Guggenheim promette nuove sorprese in Crisi sulle Terre Infinite

Continuano i retroscena sull'evento crossover dell'Arrowverse: dopo l'intervista a due protagoniste di Crisi sulle Terre Infinite, adesso tocca a Marc Guggenheim rivelare cosa dovremmo aspettarci dalle prossime puntate della serie.

Nelle scorse settimane lo showrunner aveva già anticipato la presenza di una grande sorpresa, annunciando però che a causa di Warner Bros non avrebbe potuto rivelare niente fino ai primi giorni di gennaio. Adesso però il responsabile dell'universo delle serie TV dedicate ai supereroi DC ha iniziato a condividere qualche indizio, in particolare ha scritto su Twitter i seguenti messaggi: "Abbiamo finito di girare le scene. Ora 5 (Legends) sarà completata alla fine della settimana, mentre Ora 4 (Arrow) è già stata completata da un paio di settimane. Aspettatevi delle sorprese in entrambe".

I fan hanno iniziato subito a ipotizzare quale potrebbero essere queste sorprese, non resta quindi che aspettare il prossimo 14 gennaio per scoprire quali saranno questi attesi regali. Nel frattempo vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni di Crisi sulle Terre Infinite, evento dell'Arrowverse che metterà in scena la lotta tra i supereroi DC quali Oliver Queen, Batwoman e Supergirl contro l'Anti-Monitor, personaggio interpretato da LaMonica Garrett, il cui scopo è quello di distruggere i multiversi del mondo dei fumetti.