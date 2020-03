Marc Guggenheim rassicura i fan sullo stato dei lavori di Legends of Tomorrow 5

Come avete letto nella nostra anteprima di Legends of Tomorrow 5, la nuova stagione della serie prodotta da The CW sta riscuotendo un discreto successo. I fan sono però preoccupati che l'emergenza Coronavirus possa intaccare la produzione degli episodi inediti, a fare chiarezza è intervenuto Marc Guggenheim.

Lo showrunner ha ricevuto molti messaggi dagli appassionati, in cui gli venivano chiesti degli aggiornamenti sulla situazione, decidendo di dare una risposta alle domande dei fan. Trovate il suo tweet in calce alla notizia, ecco come ha commentato la situazione: "Siamo riusciti a completare in tempo la produzione della stagione, la fase di post produzione continua ad andare avanti grazie al nostro fantastico team. Infatti questo pomeriggio avremmo una sessione virtuale di mixaggio dell'audio della puntata 14 della quinta stagione".

La notizia ha fatto felici i fan, soprattutto dopo le numerose cancellazioni degli ultimi giorni, in particolare a seguito della notizia della sospensione di The Walking Dead, che non manderà in onda l'ultima puntata della stagione. Nonostante queste rassicurazioni, l'emittente televisiva The CW non ha ancora rivelato quando riprenderà la messa in onda di Legends, i cui episodi inediti sono stati rinviati di qualche settimana e sostituiti da repliche. In attesa di avere altre notizie vi lasciamo con questa intervista a Brandon Routh di Legends of Tomorrow.