Marc Guggenheim rivela che i posti vacanti in Legends of Tomorrow saranno presto colmati!

Dal momento che lasi è improvvisamente ritrovata qualche posto vacante, il produttore esecutivo di Legends of Tomorrow ha anticipato ai fan che una vecchia conoscenza, presto, colmerà il vuoto che si è creato di recente tra le fila delledi casa The CW!

Attenzione possibile Spoiler

In seguito alla morte del professor Martin Stein (Victor Garber), deceduto durante gli eventi di “Crisis on Earth-X”, anche Jefferson Jackson (Franz Drameh), nel corso del finale di mid-season di Legends of Tomorrow, ha deciso di abbandonare la squadra e cercare di superare a modo suo la scomparsa del compagno.



E mentre Leonard “Leo” Snart/Citizen Cold (Wentworth Miller) e John Constantine (Matt Ryan) si sono temporaneamente uniti alle Leggende capitanate da Sara Lance/White Canary (Kaity Lotz), Guggenheim ha confermato che un personaggio già comparso nelle serie dell’Arrowverse è pronto a rimpiazzare Firestorm.



“Abbiamo un piano per sostituire Firestorm, ed è piuttosto interessante. Siamo molto eccitati all’idea. In questo momento ci sono due posti liberi sulla Waverider, per cui abbiamo in mente una strategia. Ne abbiamo sempre avuta una. Ed io non posso parlarvi delle nostre strategie. Sarà The CW a stabilire quando potremo divulgare quell’informazione.”



Poiché il produttore esecutivo non ha potuto fare alcun nome, i colleghi di ComicBook hanno dunque chiesto se il personaggio (o i personaggi, in caso fossero più di uno) fosse già comparso o meno. Alla domanda, Guggenheim avrebbe risposto: “È un ritorno. Si tratta di un personaggio già comparso nell’Arrowverse.”



Dal momento che Russell Tovey -che nel recente crossover ha interpretato The Ray- è impegnato con la serie di Quantico, il suo personaggio, almeno per il momento, non potrà prendere parte a tempo pieno ad alcuno show dell’Arrowverse. Al contrario, Matt Ryan, che già nel prossimo episodio della serie tornerà a vestire i panni del cacciatore di demoni John Constantine, è fra i nomi più gettonati tra i fan.



Quale supereroe “in panchina” dell’Arrowverse vorreste vedere fra le Leggende? Magari Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale)?