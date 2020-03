Marc Guggenheim rivela perché Walter Steele non è ritornato nelle puntate di Arrow

Continuano i retroscena sulla serie incentrata su Oliver Queen: dopo aver letto il finale alternativo di Arrow, questa volta lo showrunner Marc Guggenheim ha voluto parlare dei motivi dietro alla scelta di non far ritornare Walter Steele.

Il personaggio interpretato da Colin Salmon è stato una figura molto importante per il protagonista dello show, aiutandolo molto dopo il suo ritorno a Starling City, tanto che lo stesso Stephen Amell aveva sperato di rivederlo nel corso della stagione conclusiva della serie. Purtroppo non è stato così, nonostante il ritorno nelle puntate finali di molti dei personaggi che hanno partecipato ad Arrow, Marc Guggenheim, intervistato dai presentatori di "Fake Nerd Podcast", ha spiegato perché gli appassionati non hanno più visto Walter Steele: "Colin ed io ci siamo sentiti su Twitter dopo la serie. Era molto impegnato a lavorare in un altro progetto, è molto gentile, mi ha scritto per dirmi che avrebbe voluto farne parte e nel frattempo abbiamo parlato delle ultime novità, è stato bello ma difficile".

Lo showrunner continua: "Volevo far partecipare Collin, perché rappresenta bene la prima stagione, credo che quando giri un finale è importante inserire più elementi possibili del pilot e della prima stagione, è una cosa complicata. Abbiamo cercato di far ritornare Collin in varie stagioni, ma alcune cose non sono destinate ad accadere. Ma è un vero gentiluomo".

Per concludere vi segnaliamo che il protagonista di Arrow è impegnato in chat quotidiane con i fan, a causa della quarantena imposta dal Coronavirus.