Marc Guggenheim: 'Senza il film Lanterna Verde, Arrow non esisterebbe'

Senza Arrow non esisterebbero tutte le serie del suo universo narrative che son state prodotte negli anni seguenti al successo della serie con Stephen Amell, ma a quanto pare la stessa Arrow non sarebbe mai stata realizzata senza l'arrivo del famigerato Lanterna Verde con Ryan Reynolds.

A rivelarlo è stato Marc Guggenheim, showrunner e produttore delle serie The CW, nel corso del podcast Fake Nerd, quando quest'ultimo ha parlato della felice inclusione del film di Martin Campbell in un segmento di Crisi sulle Terre Infinite, l'ultimo e definitivo crossover delle serie del network americano, da lui scritto, prodotto e supervisionato. Parlando del come una tale scelta si sia verificata, Guggenheim ha infatti rivelato un'importante connessione tra il film con Ryan Reynolds e la serie che ha dato il via all'universo narrativo delle serie DC sul piccolo schermo: "Oh, è stata una mia decisone. Mi son detto che in qualche modo avrei dovuto includere anche Lanterna Verde. Esiste un solo film di Lanterna Verde, quindi per me è stato ovvio inserirlo. Dovevo farlo, perché Greg Berlanti ed io abbiamo co-scritto il film insieme, putroppo o per fortuna. Per me l'esperienza vissuta con Lanterna Verde ha un enorme collegamento con Arrow. Se non fosse stato per Lanterna Verde non avremmo mai realizzato Arrow. E quasi non abbiamo potuto realizzare Arrow per colpa di Lanterna Verde. Quindi questa circostanza mi ha allettato. E mi ha reso felice".

Le rivelazioni di Marc Guggenheim non si fermano qui: in precedenza ha anche svelato il dietro le quinte del ritorno di Tom Welling come Clark Kent di Smallville e il mancato coinvolgimento di Nicolas Cage come Superman (quello mai realizzato da Tim Burton). E non solo: nel corso dello stesso podcast, lo showrunner ha rivelato l'intenzione iniziale di volver far fare coppia ai personaggi di Costantine e Swamp Thing.