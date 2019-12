Marc Guggenheim ha in serbo una sorpresa per i fan di Crisi sulle Terre Infinite

Nei giorni scorsi i fan hanno potuto ammirare le prime foto di Crisi sulle Terre Infinite, il loro entusiasmo è alle stelle quindi e le parole dello showrunner Marc Guggenheim, che promette un'altra grande sorpresa, non contribuiscono a calmare la situazione.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, il responsabile di questo nuovo evento crossover ha voluto rispondere affermativamente alla domanda di un appassionato, che chiedeva se avremmo dovuto aspettarci altre novità. In realtà in molti credevano che fossero già state annunciate tutte le sorprese di Crisi: abbiamo infatti avuto la conferma della presenza di numerosi Superman, con il ritorno di Tom Welling nel ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, o la novità rappresentata da Kevin Conroy, celebre doppiatore di Batman Beyond, che per l'occasione interpreterà un Bruce Wayne amareggiato e invecchiato, invece sembra che l'ambizione del network televisivo The CW abbia portato a non accontentarsi di questo.

I fan hanno già iniziato a fare le prime ipotesi, tra chi pensa che vedremo Wonder Woman e chi è sicuro che Green Lantern farà il suo debutto proprio nelle prossime puntate dell'Arrowverse, ma ancora non abbiamo nessun tipo di indiscrezione a riguardo.

Mentre aspettiamo domenica 8 dicembre, data in cui andrà in onda la prima puntata del crossover, vi lasciamo con il trailer di Crisi sulle Terre Infinite.