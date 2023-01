Marc Marquez ALL IN, su Prime Video arriva la serie tv sul campione Moto GP

Dopo la serie per gli amanti del surf su Apple TV Plus, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e il trailer dell’attesissima docu-serie Marc Márquez: ALL IN, che racconta la storia dell’otto volte campione del mondo di MotoGP.

La serie in cinque episodi sarà disponibile dal 20 febbraio, in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Dopo non aver potuto gareggiare per ben due anni a causa di un infortunio, Marc comincia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello di prima e diventare il miglior pilota della storia. Per fare questo, Marc decide di lasciare la sua città natale e la sua famiglia per intraprendere una nuova avventura a Madrid ed essere più vicino al suo team medico.

In questo viaggio, Marc si trova di fronte a un dilemma e deve decidere se continuare a gareggiare a velocità ridotta o sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico. Decide di fermarsi, per poter tornare ad essere il pilota che è sempre stato. “La felicità mi ha sempre permesso di vincere”, afferma l'otto volte campione del mondo. Grazie a un accesso senza precedenti, la docu-serie mostra il lato più personale di Marc: i continui rischi dell’operazione e il lungo percorso di recupero, la sofferenza di un campione impossibilitato a gareggiare ai suoi massimi livelli, il costante supporto della sua famiglia e degli amici... ma soprattutto, la sua capacità di superare le difficoltà e lottare ancora una volta per il podio. Marc ripercorre, inoltre, alcuni dei momenti chiave della sua carriera, che lo hanno reso uno dei migliori piloti della storia.

