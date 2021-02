Marc Wilmore, il produttore de I Simpson morto a 57 anni a causa del Covid-19

Marc Wilmore, uno degli autori nonchè produttore de I Simpson è venuto a mancare nelle scorse ore a soli 57 anni a causa del Covid-19. La notizia è stata resa nota da suo fratello, celebre comico Larry Wilmore, attraverso i social network.

"Il mio dolce e tenero fratello, Marc Edward Wilmore, è morto la scorsa notte mentre combatteva il Covid-19 e altre patologie che lo hanno fatto soffrire per molti anni. Mio fratello era un leone, il cuore di un angelo più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene fratellino".

Gli altri crediti di Marc Wilmore includono The PJs, dove ha anche doppiato, F is for Family e oltre 100 episodi scritti per The Tonight Show con Jay Leno. La notizia della sua morte ha portato molte altre celebrità ed ex collaboratori a inviare le loro condoglianze. Tutti loro hanno molto apprezzato la possibilità di lavorare con Marc. David Alan Grier, che ha lavorato con Wilmore in In Living Color, ha scritto: "Il mio cuore si è spezzato in due, Larry. [Marc] era il ragazzo più divertente e dolce di sempre! Che riposi in pace".

