È Marcel, la scimmia di Friends, la protagonista del corto di David Lynch

Mentre i fan continuano a sperare in una reunion di Friends, i protagonisti della sitcom sono alle prese con altri progetti. Per una volta, però, non parliamo di Jennifer Aniston, di David Schwimmer o Lisa Kudrow, ma di... Marcel, la scimmia adottata da Ross in alcuni episodi della sitcom, che ha lavorato nientemeno che con David Lynch.

Da un paio di giorni, infatti, è disponibile su Netflix il cortometraggio What did Jack Do?, pubblicato sulla piattaforma streaming in occasione del 73° compleanno del regista di Twin Peaks. Nel corto, realizzato nel 2016 e mai distribuito, i protagonisti sono un detective (interpretato dallo stesso David Lynch) e una scimmia accusata di omicidio.

Gli spettatori più attenti hanno subito notato una somiglianza tra la scimmia e Marcel. Nei titoli l'animale è accreditato col nome di Jack, ma sono elencati anche i suoi addestratori, che a quanto afferma TV Guide hanno confermato che Jack e Marcel sono la stessa scimmia, che nella vita reale si chiama Katie.

Matt LeBlanc, l'interprete di Joey in Friends, ha recentemente rivelato che David Schwimmer (Ross) non era in realtà un grande fan della scimmia. "Io adoro gli animali, e quella scimmia era davvero fantastica. Schwimmer... beh, non la amava così tanto. È lui quello che ci ha dovuto lavorare di più, e ogni volta diceva: Di nuovo con la scimmia? Io invece ci andavo d'accordo."

E voi avete visto il corto What did Jack do? su Netflix? Vi eravate già accorti della somiglianza tra Jack e Marcel di Friends?