Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle a settembre? L'indiscrezione sul campione olimpico

Marcell Jacobs sta vivendo un periodo di incredibile (e meritata) popolarità: la strepitosa vittoria della medaglia d'oro per i 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto sì che gli occhi di un Paese intero venissero puntati su questo ragazzo di 27 anni che adesso comincia, inevitabilmente, ad interessare anche al mondo dello spettacolo.

Mondo dello spettacolo che in questo caso si traduce in Ballando con le Stelle: il noto show di Raiuno condotto da Milly Carlucci ha recentemente perso un pezzo da 90 come Raimondo Todaro (che ha lasciato la trasmissione non senza una scia di polemiche), per cui in questo momento è ovviamente a caccia di un colpaccio da piazzare in vista della prossima stagione.

Colpaccio che potrebbe corrispondere proprio al nostro Marcell: secondo un'indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport, infatti, la stessa Milly Carlucci ci sarebbe interessata al campione olimpico e sarebbe già pronta a muoversi per contattarlo in vista di settembre, proseguendo quindi una lunga tradizione di celebri sportivi che già in passato hanno preso parte a Ballando.

Vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda: certo è, comunque, che dopo la sua incredibile impresa a Tokyo 2020 per Marcell Jacobs proposte di sponsorizzazioni e impegni vari nel mondo dello spettacolo e della TV non mancheranno di certo.