Marco D'Amore tra cinema e teatro: alla scoperta del protagonista di Gomorra

La vita di Marco D'Amore è stata completamente stravolta da Gomorra: il glaciale Ciro Di Marzio ha regalato all'attore casertano una fama che nel 2014 ancora gli era sconosciuta, proiettandolo tra i giovani attori più ricercati e promettenti del nostro Paese.

Nella carriera dell'attore trentanovenne, però, non troviamo solo lo spietato killer della camorra interpretato nella serie Sky: il nostro si era infatti già distinto in alcuni ruoli importanti prima dell'esordio in Gomorra, principalmente tra cinema e teatro.

Sul grande schermo il cambio di passo avviene nel 2010, anno in cui lo vediamo in Una Vita Tranquilla di Claudio Cupellini, nel quale quasi ruba la scena ad un gigante come Toni Servillo; da lì in poi seguono film come Perez (2014), Alaska (2015), Brutti e Cattivi (2017) e ovviamente L'Immortale, che ha segnato anche l'esordio di D'Amore alla regia.

La star di Gomorra ha però messo in curriculum anche alcune prove teatrali di ottimo livello, tra cui l'esordio da giovanissimo ne Le Avventure di Pinocchio (2001), Macbeth (2006), Santa Giovanna dei Macelli (2009) e American Buffalo (2016), prima opera diretta dallo stesso Marco D'Amore. Avevate già conosciuto l'attore in produzioni esterne alla serie tratta dal libro di Roberto Saviano? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, troviamo una classifica delle scene più violente di Gomorra.