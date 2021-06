Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni nella prima immagine della serie Esterno Notte

Poche ore è stata pubblicata la prima immagine di Esterno Notte, la nuova serie targata Rai, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e firmata da Marco Bellocchio, le cui riprese sono in corso attualmente a Roma. La foto mostra Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, con la bandiera delle Brigate Rosse sullo sfondo dell'immagine.

Marco Bellocchio è reduce dalla regia del film su Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino; Il traditore ha vinto sette Nastri d'Argento, raccogliendo elogi da critica e pubblico.

Esterno Notte racconterà le vicende del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse conclusosi con l'uccisione del leader politico il 9 maggio, a diverse settimane dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 marzo.

Aldo Moro è stato uno dei personaggi politici più importanti nella storia italiana, tra i fondatori della Democrazia Cristiana e cinque volte nominato presidente del Consiglio dei Ministri, guidando governi di centro-sinistra.



Fabrizio Gifuni interpreterà Aldo Moro nella serie e sarà affiancato da un cast di prim'ordine, composto da Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniele Marra.

Esterno Notte è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino. Distribuita internazionalmente da Fremantle, Esterno Notte è co-prodotta da Simone Gattoni per Kavac Film, in co-produzione con Arte France e in collaborazione con Rai Fiction.



Tra i prossimi progetti del regista, Marco Bellocchio ha sostituito Steven Spielberg alla regia del film su Edgardo Mortara.