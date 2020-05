Marco Carta contro Barbara D'Urso a Live, Striscia La Notizia mostra il fuorionda

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri sera, è stato mandato in onda il fuorionda della lite tra Marco Carta e Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso. Nel filmato si sente il cantante sardo su tutte le furie dopo la decisione della produzione di non intervistarlo.

L'intervista a Marco Carta era infatti stata annunciata per la puntata del 3 Maggio. Il vincitore di Sanremo 2009 avrebbe dovuto parlare del lutto che l'ha colpito, e la morte dell'amatissima nonna ma a causa di esigenze di scaletta gli autori del programma hanno deciso di inviare tutto alla puntata successiva.

Nel fuorionda si sente la D'Urso rivolgersi ad un autore, Ivan: "non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo, lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua, ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo" afferma, prima di dare l'annuncio agli spettatori..

Il sardo però non ci sta e va su tutte le furie: "sì vabbè, mi dà il doppio. La serata l’ho passata qui... deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”.

Nel corso della settimana la D'Urso ha anche allontanato la possibilità che il Grande Fratello possa tornare a settembre.