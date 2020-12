Marcus D'amico è morto, l'interprete di Mouse nella serie Tales of the City aveva 55 anni

Marcus D'Amico è morto il 16 dicembre a causa di una polmonite nella sua casa nell'Oxfordshire, in Inghilterra, lo ha dichiarato a Queerty sua sorella, Melissa D'Amico. D'Amico aveva 55 anni ed era noto per il ruolo di Michael "Mouse" Tolliver dalla rivoluzionaria miniserie del 1993 Tales of the City.

La serie era un adattamento dei romanzi di Armistead Maupin sui personaggi della comunità LGBT di San Francisco. Lo show e il personaggio di D’Amico in particolare sono stati elogiati per aver offerto ritratti dalle mille sfumature di questi personaggi indimenticabili.

D'Amico aveva preso parte anche a Full Metal Jacket di Stanley Kubrick del 1987 nel ruolo di Hand Job. Recentemente lo abbiamo visto nella serie The Alienist in un piccolo ruolo. I suoi crediti cinematografici includono anche Superman II del 1980 e The Long Weekend (O' Despair) del 1989.



È stato molto attivo anche a teatro nel Regno Unito, ha recitato nella produzione del National Theatre di Angels in America nel 1992, ricevendo una nomination all'Olivier Award per il suo lavoro.

Nel 1994 e nel 1995 ha recitato a Broadway al fianco di Philip Bosco e Rosemary Harris nella commedia Un ispettore in casa Birling, diretta da Stephen Daldry. D'Amico ha ottenuto una nomination al Drama Desk Award per il suo ruolo.



Nel 2019 su Netflix è uscito il quarto capitolo di Tales of the City con Laura Linney protagonista, di cui potete vedere anche un video dietro le quinte.