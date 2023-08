Mare Fuori 1, 2 e 3: tutte le stagioni dalla peggiore alla migliore

Mare Fuori ha conquistato il pubblico sin dall'uscita della prima stagione nel 2020. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia, la serie è ideata da Cristiana Farina, e ha subito fatto breccia nel cuore degli spettatori, soprattutto quelli più giovani che si sono appassionati alle vicende dei protagonisti partenopei dello show.

Ma quale delle tre stagioni finora uscite sul piccolo schermo è la migliore? E quale la peggiore? Uno dei pregi di Mare Fuori è la qualità di scrittura che ha permesso alla serie di crescere costantemente dalla prima alla terza stagione.



I fan auspicano che il quarto ciclo di episodi possa proseguire su questa via ma nel frattempo abbiamo cercato di sancire quale sia la stagione migliore della serie.

Rimanendo coerenti con ciò che vi abbiamo anticipato, riteniamo che la terza stagione di Mare Fuori sia la migliore sinora proposta dalla produzione.



Come vi spieghiamo approfonditamente nella recensione di Mare Fuori 3, nel terzo ciclo di episodi la serie dimostra una maturità e una consapevolezza notevoli, con la giusta dose di colpi di scena e una crescita esponenziale per quanto riguarda il comparto registi e autoriale.



Ispirata alla vita di un carcere minorile napoletano, Mare Fuori è una serie che trova il proprio successo in un'ascesa costante e sempre in grado di confermare le aspettative di critica e pubblico. In base a questo ragionamento il podio è completato al secondo posto dalla seconda stagione e al terzo dalla prima stagione. In attesa dei nuovi episodi nel 2024, scoprite le anticipazioni sulla trama di Mare Fuori 4.