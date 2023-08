Mare Fuori 3, chi muore nell'ultima stagione della serie?

Mare Fuori, pur avendoci regalato un po' di momenti di salutare spensieratezza, è pur sempre una serie ambientata in un Istituto Penitenziario Minorile: i suoi protagonisti hanno passati che difficilmente permettono loro di guardare liberamente al futuro, e di tanto in tanto finiscono per inghiottire il loro presente.

Prevedibilmente, dunque, più di un protagonista di Mare Fuori ci ha detto addio durante la terza stagione della serie ambientata a Napoli: per esser più precisi, l'unica morte della quale possiamo esser certi è quella di Gaetano, che dopo aver provato a cambiare vita sceglie di lasciarsi sparare da Mimmo piuttosto che uccidere quest'ultimo come ordinatogli da Edoardo.

Un altro personaggio che potrebbe aver salutato per sempre la serie per la quale anche gli USA stanno impazzendo è Viola: la nostra si è infatti gettata dal tetto dell'IPM dopo aver rapito la figlia di Carmine, e ci è stata mostrata agonizzante durante gli ultimi istanti di questa stagione. Sarà sopravvissuta? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi.

Stesso discorso vale per Rosa: il colpo di pistola esploso durante gli ultimi attimi del finale di stagione potrebbe aver colpito chiunque, dalla nostra aspirante Giulietta a suo padre, ma potrebbe anche essere andato a vuoto. E voi? Come pensate sia finita? Diteci la vostra nei commenti in attesa della quarta stagione della serie!