Mare Fuori 3, cosa è successo nel finale di stagione della serie Rai?

Mare Fuori è diventato un fenomeno di portata nazionale soprattutto grazie ai social. La terza stagione ha avuto un importante slancio di popolarità che ha aumentato a dismisura gli ascolti della serie. Dopo la messa in onda dell'ultimo episodio su Rai 2 rimangono ancora dubbi e ambiguità sul finale.

Gli ultimi minuti dell'episodio sono avvolti dal mistero in un tentativo di aprire la strada per la quarta stagione. Dopo l'addio di Carolina Crescentini a Mare Fuori è quasi imprevedibile scoprire che direzione vorrà prendere la storia. Nei momenti conclusivi della stagione vengono narrati gli sviluppi di quelle che sono state le vicende portanti degli episodi. Da un lato abbiamo Filippo pronto ad essere trasferito al carcere Beccaria mentre dall'altro abbiamo Rosa che viene messa davanti ad una scelta che non ha intenzione di fare.

Carmine e Rosa si danno appuntamento alle piscine Mirabilis dove finalmente riescono ad aprire il proprio cuore e a confessare i propri sentimenti. Vengono interrotti, però, dal padre di lei che gli chiede di fare una scelta tra la famiglia e l'amore porgendole una pistola. Insomma, l'obiettivo è uccidere la persona a cui tiene di meno. Dopo aver raccolto l'arma, facendo uso di tutto il suo coraggio la ragazza, tenta di suicidarsi. Nel momento in cui sia Carmine che il padre di Rosa cercano di salvarla la puntata si conclude, lasciando il dubbio su cosa sia effettivamente successo e se la giovane sia sopravvissuta o meno.

A quanto pare il finale di Mare Fuori andato in onda su Rai sarebbe diverso rispetto a quello visto su RaiPlay. Si parla, infatti, di due minuti aggiunti che in tv non sono stati mostrati. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!