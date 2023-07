Mare Fuori 3, spiegazione del finale: cos'è successo?

Con la terza stagione della serie il fenomeno Mare Fuori è definitivamente esploso: lo show ambientato tra le mura dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli ha appassionato milioni di spettatori che ora fremono in attesa dei nuovi episodi dopo un finale di stagione che ci ha lasciati con il fiato sospeso.

A questo punto può dunque tornare utile un recap di quanto visto nell'ultimo episodio di questa terza stagione: il fulcro della vicenda sono come sempre Carmine e Rosa (a proposito: sapevate che Maria Esposito non voleva presentarsi ai provini per Mare Fuori?), con il primo che dà appuntamento alla ragazza di cui è innamorato durante un permesso speciale.

A presentarsi alla Piscina Mirabilis non è però soltanto Rosa Ricci, ma anche suo padre Salvatore, deciso a cogliere di sorpresa i nostri aspiranti Romeo e Giulietta: il boss chiede a questo punto a sua figlia di dimostrargli la sua fedeltà chiedendole di uccidere Carmine, ma la ragazza, dopo un attimo di esitazione, punta la pistola prima contro suo padre e poi contro se stessa.

È a questo punto che la telecamera si sposta, permettendoci soltanto di udire uno sparo che potrebbe tanto aver ucciso il personaggio di Maria Esposito quanto aver preso altre direzioni; successivamente vediamo Edoardo svegliarsi, pronto ad accusare la famiglia Ricci del proprio tentato omicidio. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.