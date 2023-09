Mare Fuori 4 arriva a febbraio! Ci saranno sorprese al Festival di Sanremo?

L'autunno è ormai alle porte, e con esso cominciano a fioccare le prime anticipazioni su ciò che vedremo nel corso della prossima stagione televisiva: i riflettori sono ovviamente puntati su Mare Fuori, la cui quarta stagione è una delle novità più attese per quanto riguarda la Rai per l'inizio del prossimo anno.

Già, perché mentre si parla di un possibile ritorno di Carolina Crescentini nel futuro della serie a parlare di date concrete arriva finalmente il responsabile di Rai Fiction Michele Zatta, che durante il DigithON 2023 ha di fatto confermato l'arrivo dei nuovi episodi della serie ambientata all'interno dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli durante il febbraio del 2024.

Le modalità saranno le stesse della passata stagione: i nuovi episodi di Mare Fuori faranno quindi il loro esordio prima su RaiPlay per poi essere trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Rai. Il mese d'uscita, inoltre, lascia spazio ad un facile pronostico su qualche sorpresa in arrivo durante il Festival di Sanremo, inevitabile catalizzatore mediatico di quelle settimane che già lo scorso anno ospitò i ragazzi di Mare Fuori concedendo loro il palco dell'Ariston per cantare l'iconica sigla della serie.

Vedremo se anche quest'anno la kermesse canora sarà teatro di qualche piccola anticipazione sulla serie che sta conquistando l'Italia e non solo. Per chi avesse bisogno di un ripasso, intanto, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.