Mare Fuori 4, chi è stato a colpire QUEL personaggio? Ecco cosa sappiamo

Mare Fuori 5 dovrà risolvere numerose questioni lasciate aperte dagli sceneggiatori. Una in particolare, sconvolgente, getta le basi per quello che sarà il futuro di molti personaggi coinvolti nella storia. Ma che cosa succede in questo momento così drammatico? Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Stiamo parlando del cliffhanger che conclude Mare Fuori 4 e che riunisce quattro dei personaggi più amati della serie: Edoardo, Maria, Cucciolo e Micciarella. I quattro, ognuno interessato ad accaparrarsi il tesoro della famiglia Ricci presumibilmente nascosto nella tomba di famiglia, si ritrovano al cimitero.

I fratelli Cucciolo e Micciarella, a seguito di un sogno di quest'ultimo, arrivano alla conclusione che i soldi potrebbero trovarsi proprio al cimitero, che raggiungono grazie ad un permesso speciale ottenuto dall'IPM. Li vediamo, per l'ultima volta, con la madre: è lei ad accompagnarli in macchina, ignara del proposito dei due figli. Nello stesso luogo si sta recando anche Rosa, che dopo la morte del padre è la vera e propria erede della famiglia Ricci. Ad avere ucciso Salvatore Ricci, come sappiamo, è Edoardo: anche quest'ultimo sa dove si trova il tesoro. Edoardo è interessato a guidare il clan Ricci e proprio nel corso di quella fatale notte si reca a sua volta al cimitero. Vediamo soltanto Edoardo avvicinarsi alla cripta scoperchiata (chi è arrivato lì prima di lui?) e infatti, dopo essersi calato nella tomba, il ragazzo scopre che qualcuno si è già impossessato dei soldi. È a quel punto che Edoardo, prima di riuscire a risalire, viene colpito con una pala.

Si tratta, probabilmente, della fine per Edoardo, che le parole dell'attore Matteo Paolillo circa una sua volontà di svincolarsi dal personaggio interpretato in Mare Fuori sembrerebbero in parte confermare. Niente comunque è certo, né se il personaggio sia stato veramente ucciso, né per mano di chi: tanto Rosa quanto Cucciolo e Micciarella avrebbero delle motivazioni in tal senso, per non parlare di altri personaggi esterni a questo gruppo che potrebbero avercela con lui, prima tra tutti Carmela.

Impossibile dunque rispondere con certezza ad una domanda sull'identità dell'aggressore. Per avere delle risposte, non possiamo fare altro che attendere l'uscita di Mare Fuori 5, prevista per il 2025.