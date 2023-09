Mare Fuori 4, chi interpreterà Tea Falco nella prossima stagione?

In Mare Fuori, come in tutte le serie TV, c'è chi arriva e chi va via: se l'addio di Carolina Crescentini è destinato a lasciare un vuoto importante nella serie ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, ecco dunque che l'entrata in scena di nomi come quello di Tea Falco non possono non suscitare interesse.

Chiamata a entrare nel cast della serie Rai la cui quarta stagione debutterà su RaiPlay durante il prossimo febbraio (sì, meglio fare attenzione ad eventuali sorprese durante la settimana di Sanremo), Falco rappresenta senz'altro un'aggiunta importante a un'impalcatura già piuttosto solida: ma chi interpreterà l'attrice di Non Uccidere e A Casa Tutti Bene?

A tal proposito siamo costretti a deludervi: al momento non ci sono ancora notizie certe riguardanti il ruolo che Tea Falco ricoprirà durante i prossimi episodi di Mare Fuori. Le teorie, certo, si sprecano, ma finché dalla produzione non trapeleranno informazioni precise al riguardo sarà effettivamente difficile intuire quale sarà il contributo dell'attrice all'economia dello show.

Forte delle sue esperienze in serie come 1992, 1993 e la già citata Non Uccidere, Tea Falco porterà sicuramente una buona dose di mestiere in una serie che continuerà ovviamente a puntare prima di tutto sui suoi giovanissimi protagonisti: nell'attesa di saperne di più, ecco tutte le anticipazioni sulla quarta stagione di Mare Fuori di cui disponiamo al momento.