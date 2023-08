Mare Fuori 4, chi potrebbe morire nella prossima stagione?

Mancano ancora parecchi mesi alla quarta stagione di Mare Fuori, la serie tv di Rai Fiction e Picomedia che dal 2020 ha ottenuto un successo incredibile e che tornerà nel 2024 con i nuovi attesissimi episodi. Nel frattempo, sui social nascono teorie e dibattiti sull'evoluzione della trama e su chi potrebbe morire nella stagione 4.

Molto probabilmente non sarà Rosa Ricci a morire nella prossima stagione. Un indizio, qualche settimana fa, è arrivato dall'account social della sua interprete, Maria Esposito, che ha mostrato ai propri follower il suo intenso impegno nelle riprese del nuovo ciclo di episodi.



Oltre alle anticipazioni sulla trama di Mare Fuori 4, sul web circolano diverse teorie, alcune ardite altre più interessanti e una delle più accreditate fino a qualche settimana fa era la dipartita di Carmine Di Salvo.

Secondo i fan, il silenzio social dell'attore Massimiliano Caiazzo in merito alle riprese dei nuovi episodi poteva essere un indizio ma pochi giorni dopo, ad inizio giugno, l'attore ha pubblicato alcune immagini con l'hashtag #MareFuori4, che hanno ridimensionato la possibilità di un addio alla serie.



In questo momento è ancora molto difficile stabilire quale possa essere la morte che gli autori hanno scelto per la quarta stagione di Mare Fuori, dopo quanto avvenuto negli episodi precedenti. Vi terremo informati sulle eventuali novità e indiscrezioni nei prossimi giorni.



Su Everyeye trovate tutto quello che c'è da sapere sulla produzione di Mare Fuori 4.