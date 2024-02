Mare Fuori 4, chi torna nelle nuove puntate della popolare serie

Il 14 febbraio è stato un giorno importante per gli appassionati di Mare Fuori: oltre ad essere approdata su Rai 2 con i primi due episodi, la quarta stagione è giunta alla tanto attesa conclusione su RaiPlay. Gli ultimi 8 episodi di Mare Fuori 4 ci sorprenderanno con numerosi colpi di scena. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Nei primi 6 episodi di Mare Fuori 4, il legame tra Carmine e Rosa era giunto ad un punto di svolta. La seconda parte della stagione concentra ancora una volta gran parte dell'attenzione sulla tormentata storia d'amore tra questi due personaggi e in generale sui rispettivi legami familiari. Sarà proprio la famiglia Ricci, in questo senso, a riservarci delle sorprese.

Uno dei più grandi colpi di scena dell'episodio finale di Mare Fuori 4 riguarda, infatti, proprio il passato di Rosa Ricci. Vi consigliamo nuovamente di non proseguire la lettura se non volete incorrere in spoiler! In un flashback che mostra quanto accaduto 4 anni prima dei fatti narrati, incontriamo la famiglia Ricci al completo: la madre Maria, il padre Don Salvatore (scomparso nella stagione in corso) e il fratello Ciro (morto nella prima stagione di Mare Fuori). Scopriamo che Ciro aveva scoperto casualmente che la madre non era morta, ma era stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico da Salvatore. Il ragazzo si precipita nella struttura e riesce ad incontrarla.

Gli ultimi 8 episodi di Mare Fuori 4 portano avanti anche le altre linee narrative, con il ritorno di tutti i personaggi visti nell'incipit della stagione. L'enorme successo della prima parte di Mare Fuori 4 verrà replicato dai nuovi episodi? Lo scopriremo certamente nelle prossime ore.