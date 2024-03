Mare Fuori 4, come stanno andando gli ascolti e le visualizzazioni della serie?

Il successo di un prodotto audiovisivo lo si vede prima di tutto dai numeri, e quelli fatti da Mare Fuori 4 sono stati eclatanti sin dal suo esordio su RaiPlay, il 1 febbraio 2024.

Ad appena 12 ore dalla pubblicazione, infatti, i primi sei episodi della serie ambientata nell'IPM di Napoli avevano raggiunto i 2,5 milioni di visualizzazioni. Si tratta di un numero che RaiPlay ottiene solitamente nell'arco di due settimane e non certo in una sola notte, come spiegato a suo tempo da un (comprensibilmente) entusiasta Roberto Sessa, produttore di Mare Fuori per Picomedia. Non stupisce che, anche con questi dati alla mano, la serie sia stata rinnovata per altre due stagioni, con l'inizio delle riprese di Mare Fuori 5 programmato fra pochi mesi.

Tutti gli episodi di Mare Fuori 4 sono disponibili su RaiPlay dallo scorso 14 febbraio, ma non sono stati ancora divulgati i dati ufficiali legati alle visualizzazioni ottenute fino a questo momento. Stiamo parlando, senza dubbio, di numeri importanti, probabilmente favoriti anche dal passaggio dello show su Netflix, dove è possibile gustarsi le prime tre stagioni.

Ma non c'è soltanto RaiPlay: la serie televisiva sta andando in onda anche su Rai 2. Mercoledì 20 marzo sono stati trasmessi gli episodi 11 e 12, ottenendo un buon successo in termini di audience. Nello specifico, le due puntate sono state viste da un totale di 1.287.000 di spettatori, pari al 7,1% di share. Si tratta di numeri destinati, con tutta probabilità, ad alzarsi ulteriormente con l'uscita degli ultimi due episodi di Mare Fuori 4 su Rai 2, prevista a giorni.

