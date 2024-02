Mare Fuori 4, cosa c'è scritto nella lettera che Edoardo lascia a Teresa?

Anche la quarta stagione di Mare Fuori è ormai alle spalle: la serie fenomeno del momento non ha esaurito il suo corso con un finale che, se per alcuni personaggi ha significato probabilmente una definitiva uscita di scena, per altri ha invece rappresentato un ulteriore tassello verso un percorso da portare ancora a compimento.

È questo, probabilmente, il caso di Edoardo, che nel corso del finale della quarta stagione di Mare Fuori, prima di recarsi al cimitero per cercare di mettere le mani sul tesoro dei Ricci, scrive alla sua Teresa una lettera d'addio nella quale si legge una frase sulla quale le telecamere indugiano soltanto per pochi istanti, rendendone incomprensibile l contenuto ai più.

La frase, tratta dalla canzone dello stesso Matteo Paolillo N'ata Poesia, è però perfettamente leggibile se solo si mette per un attimo in pausa la riproduzione e recita: "Comm n’animal mpiett, tu nun può capi / Nun me ricr accuss pcchè nunn’è colpa mì / Si so nat pa guerr / Si na tigr e na gazzell nun se ponn vulè ben nunn’è colpa mì" (tradotto dal napoletano: "Come un animale in petto, tu non puoi capire / non mi dire così perché non è colpa mia / Se io sono nato per fare la guerra / Se una tigre e una gazzella non possono volersi bene non è colpa mia"). E voi, vi ritenete soddisfatti da questo finale di stagione? Fatecelo sapere nei commenti!