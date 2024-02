Mare Fuori 4 disponibile su RaiPlay: riassunto delle prime puntate

Il successo di Mare Fuori non si ferma. Mentre proprio in questi giorni il musical di Mare Fuori va in scena a Torino, il momento tanto atteso dagli spettatori televisivi è finalmente arrivato: la notte del 1 febbraio, i primi sei episodi di Mare Fuori 4 sono approdati su RaiPlay. Attenzione, seguono alcuni spoiler.

Distribuita da Picomedia e RaiPlay, la serie verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 dal 14 febbraio al 20 marzo. Coloro che avessero deciso di aspettare un paio di settimane per gustarsi un po’ per volta gli episodi o non se la fossero sentita di dedicare la nottata ad una intensa seduta di binge watching, da qui in poi potranno leggere qualche anticipazione su ciò che vedremo sui nostri schermi.

Il fulcro di Mare Fuori 4 saranno, ancora una volta, i sentimenti complessi e tormentati dei giovani protagonisti, con tutti i drammi del caso. La storia d’amore tra Rosa (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) sarà al centro della scena: la relazione tormentata tra i due personaggi, ostacolata dalle rispettive famiglie, ha un ruolo fondamentale a partire dai primi episodi della stagione.

Lo stesso vale per il personaggio di Cucciolo (Francesco Panarella), con le ripercussioni legate al suo coming-out e alle conseguenti riflessioni sul tema dell’omosessualità all’interno del contesto carcerario. Largo spazio verrà poi concesso ad Edoardo (Matteo Paolillo: è sua la firma dell’ormai celeberrima sigla dello show) e al suo legame con Carmela (Giovanna Sannino) e Teresa (Ludovica Coscione).

La serie dei record (che ci sorprenderà anche con nuovi personaggi, che non riveliamo) sarà attraversata già dai primi episodi da numerosi colpi di scena, uno dei quali riguarderà Silvia e Micciarella, reduci da una notte che certo non potranno dimenticare.

In attesa degli ultimi sei episodi della quarta stagione, vi lasciamo alla nostra recensione di Mare Fuori 3.