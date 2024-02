Mare Fuori 4, quanti episodi ha la nuova stagione della serie Rai?

A un anno di distanza eccoci pronti a tornare a seguire le avventure di Rosa Ricci, Carmine Di Salvo, Cardiotrap, Crazy J, Edoardo e soci: Mare Fuori è tornata su RaiPlay con i primi episodi di quest'attesissima quarta stagione ed è stata accolta con l'entusiasmo dei grandi eventi da chi non vedeva l'ora che arrivasse questo momento.

La serie ambientata nell'IPM di Napoli, come dicevamo in apertura, è arrivata in anteprima su RaiPlay con i primi 6 episodi di questa quarta stagione: le modalità di distribuzione sono le stesse che abbiamo già sperimentato in passato, con la seconda e ultima parte della stagione che arriverà invece in prima serata direttamente su Raidue.

Ma quanti episodi conterà questa quarta stagione? Anche in questo caso l'idea della produzione è stata quella di dare continuità a quanto fatto con le scorse 3 stagioni: la nuova stagione di Mare Fuori sarà dunque composta da 12 episodi, con gli ultimi 6 che, come vi anticipavamo, verranno quindi trasmessi sulla seconda rete della TV di Stato senza prima passare per la piattaforma streaming della stessa. E voi, vi siete già fiondati a recuperare questi primi 6 episodi? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.