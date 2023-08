Mare Fuori 4, si gira al Maradona! Trasferta allo stadio per i ragazzi dell'IPM?

I lavori su Mare Fuori procedono alacremente nonostante l'estate e i suoi ritmi inevitabilmente rallentati: le troupe Rai in questi giorni stanno continuando a girare materiale per i nuovi episodi della serie ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile del capoluogo campano, approfittando anche di una location d'eccezione.

Mentre si ipotizzano già le future morti tra i personaggi di Mare Fuori, infatti, più di un avvistamento ci parla di riprese spostatesi in questi ultimi giorni all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il tempio sacro del calcio partenopeo il cui manto tornerà a breve a essere calcato dalla compagine recentemente laureatasi campione d'Italia.

Non sappiamo, ovviamente, quali scene saranno ambientate dentro o fuori l'ex-stadio San Paolo, ma è molto probabile, come spesso accade nel corso degli episodi della serie, che si tratti di sequenze flashback ambientate quindi nel passato dei nostri protagonisti, magari recatisi ai tornelli del catino di Fuorigrotta in occasione di qualche partita di campionato.

Nessuno dei protagonisti della serie è stato al momento visto nei dintorni dello stadio, per cui non ci è dato sapere su quali personaggi saranno incentrate le scene di cui sopra: per saperne di più, dunque, non resta che pazientare ancora un po'! Nell'attesa dei nuovi episodi, intanto, qui trovate la nostra classifica delle stagioni di Mare Fuori.