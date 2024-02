Mare Fuori 4, è subito ironia sui social: 'Gli attori non sanno recitare'

La prima metà dellaquarta stagione di Mare Fuori è appena uscita: ma il popolo dei social non ha perso tempo e ha già espresso diverse critiche, soprattutto sulla recitazione degli attori. Le prime sei puntate sono uscite su RaiPlay il 1 febbraio: le altre 6 arriveranno il 14 febbraio.

Nonostante la serie non sia ancora interamente disponibile, sul web hanno iniziato a circolare diverse scene: ma a cominciare a diffondersi già dalle prime ore dall'uscite sono soprattutto le critiche, le recensioni negative e le stroncature degli utenti online. "Mare Fuori non è più Mare Fuori", scrive qualcuno: la piattaforma a cui il giovane pubblico ha affidato le sue reazioni è TikTok, dove abbondano le reazioni in diretta, i POV e le clip con scene della serie destinate a diventare meme. Tra le interpretazioni più discusse quella di Massimiliano Caiazzo, che interpreta Carmine Di Salvo, e di Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci: la scena che sta girando maggiormente online è proprio quella tra i due giovani, dove Carmine manda un "bacio" a Rosa. I fan non sembrano apprezzare nemmeno la relazione tra i due: "Sono diventati noiosi" commenta qualcuno davanti a una scena di Rosa e Carmine.

Tra giudizi negativi e commenti ironici, sicuramente la serie riesce ancora a far parlare di sè: la quarta stagione di Mare Fuori 4 ha già raggiunto un record, arrivando ad accumulare milioni di visualizzazioni a sole poche ore dall'uscita su RaiPlay. Bene o male, l'importante è che se ne parli, e Mare fuori riesce come sempre a monopolizzare il discorso, tra risate, aspre stroncature, e dichiarazioni d'amore da parte dei fan più devoti ("L'ho visto tutto in una notte" scrive un utente). I sei episodi finali potrebbero far ricredere il pubblico della fortunata serie? Nel frattempo, ricordiamo che a teatro sta andando in scena il musical di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani.