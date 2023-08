Mare Fuori 4, le migliori anticipazioni sulla prossima stagione

La conclusione della terza stagione di Mare Fuori ci ha lasciati con il fiato sospeso e con la voglia di saperne immediatamente di più: per i prossimi episodi bisognerà attendere quantomeno la prossima primavera, ma fino ad allora possiamo ovviamente cercare di indagare e scovare un po' di anticipazioni.

Mentre si parla di un possibile ritorno di Carolina Crescentini nella stagione finale di Mare Fuori, sui social il regista Ivan Silvestrini ci ha dato fortunatamente una grossa mano in tal senso, rispondendo spesso e volentieri alle domande dei fan e regalandoci quindi più di uno sguardo sul futuro della serie Rai.

In primis Chiattillo: il personaggio di Nicolas Maupas continuerà a essere coinvolto nella narrazione ma in maniera indiretta, tramite le lettere che il nostro scriverà ai suoi ex-compagni; ci saranno ovviamente delle new entry, a partire dal TikToker napoletano Carmine Guadagno per proseguire con Tea Falco, mentre non dovrebbe esserci nulla da fare per il Ciro Ricci di Giacomo Giorgio: il fratello di Rosa è morto e tale resterà, e sarà presente nella serie solo tramite flashback.

Sempre Silvestrini ha inoltre anticipato alcuni cambiamenti nell'aspetto delle celle dell'IPM, che saranno ricostruite da zero per questi prossimi episodi. E voi, cosa vi aspettate da questa quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti!