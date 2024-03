Mare Fuori 4, perché Rosa Ricci ha preso QUELLA decisione sul finale?

Difficile pensare che in una serie come Mare Fuori le cose possano effettivamente andare per il verso giusto: Rosa Ricci e soci ci hanno abituati a continui risvolti di trama che spesso finiscono per complicare ulteriormente le loro vite già tutt'altro che lisce, come dimostra quanto accaduto sul finale della quarta stagione.

Protagonista di uno dei colpi di scena più importanti è stata, in questo caso, proprio la Rosa Ricci di Maria Esposito (che, a proposito, pochi giorni fa ha conquistato i social con il suo look da Miss Napoli): la nostra, finalmente in procinto di sposare il suo Carmine proiettandosi verso una vita più tranquilla con l'aiuto del programma di protezione testimoni, ha infatti deciso di mandare tutto all'aria proprio sul più bello.

La decisione di lasciare sull'altare il povero Di Salvo è semplice da spiegare: Rosa ha finalmente avuto la conferma della colpevolezza di Edoardo in merito alla morte di suo padre Salvatore, e non sarebbe capace (non ce ne stupiamo, visto il suo carattere) di andare avanti con serenità senza aver prima ottenuto la sua vendetta. Una motivazione tutto sommato plausibile che, però, apre a prospettive tutt'altro che serene per il futuro della ragazza: e voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!