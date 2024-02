Mare Fuori 4, i principali colpi di scena della nuova stagione

La quarta stagione di Mare Fuori si è da poco conclusa, lasciando impressi nella mente degli spettatori numerosi momenti indimenticabili e di grande impatto emotivo. In attesa dell'uscita di Mare Fuori 5, ripercorriamo insieme alcuni tra i colpi di scena più clamorosi di Mare Fuori 4. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

La scomparsa di Don Salvatore Ricci per mano di Edoardo è il primo di una lunga serie di colpi di scena della stagione e condiziona in maniera decisiva la relazione impossibile tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Si tratta di uno degli innumerevoli risvolti tragici di questo legame, destinato ad interrompersi per sempre, proprio ad un passo dal coronamento matrimoniale del sogno d'amore tra i due protagonisti. Il giorno del matrimonio, infatti, Rosa abbandona Carmine sull'altare, decisa a vendicare il padre. In generale, comunque, le vicissitudini della famiglia Ricci hanno riservato più di una sorpresa al pubblico, tra cui quella mostrata nel flashback contenuto nell'episodio finale di Mare Fuori 4.

Un altro momento inaspettato ce lo riserva Crazy J: la trapper interpretata da Clara Soccini si reca a Milano con Cardiotrap per incidere un nuovo brano insieme. Si tratta di una scusa per dare alle fiamme lo studio di registrazione del produttore Tony Sarnaro, conquistando la libertà. Ad aspettarla, però, è un carcere femminile, dove viene trasferita, lasciando (forse) definitivamente l'IPM.

Dopo le dichiarazioni di Matteo Paolillo, interprete di Edoardo Conte, è impossibile non guardare al cliffhanger finale di Mare Fuori 4 con una certa dose di consapevolezza. Il destino del personaggio è infatti incerto: Edoardo si ritrova al Cimitero di Poggioreale con Cucciolo e Micciarella, tutti e tre interessati ad accaparrarsi il tesoro dei Ricci. In cerca dei soldi, Edoardo viene colpito con una vanga da un personaggio misterioso. Riuscirà a cavarsela?

Ad ogni modo, è quasi impossibile riassumere in un unico articolo tutti i colpi di scena di Mare Fuori 4. Secondo voi quali sono stati i più sconvolgenti della stagione? Scrivetecelo nei commenti!