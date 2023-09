Mare Fuori 4, a che punto sono i lavori sulla nuova stagione?

La mancanza dei ragazzi di Mare Fuori comincia a sentirsi in maniera importante: Rosa Ricci e soci mancano ormai dai nostri schermi da un po' di mesi, e più si avvicina il momento dell'esordio della quarta stagione più l'hype comincia a spingere. Ma a che punto siamo con i lavori?

Mentre continuano ad arrivare attacchi a Mare Fuori da parte di alcuni elementi delle forze dell'ordine, cerchiamo dunque di fare il punto della situazione: al momento non ci sono aggiornamenti concreti circa l'avanzamento delle riprese della serie Rai, ma le ultime news trapelate sul finire di agosto lasciavano intendere che ci fosse ancora un po' la lavorare per arrivare al tanto atteso wrap su questi nuovi episodi.

Da allora è comunque trascorso circa un mese, per cui è lecito pensare che le attività sul set siano ormai agli sgoccioli e che si punti a passare al più presto alla fase di post-produzione, soprattutto dal momento in cui la quarta stagione di Mare Fuori è attesa per il prossimo febbraio (una data ufficiale ancora non c'è, ma i dubbi sulla finestra sono decisamente pochi). Nell'attesa, comunque, i fan avranno di che consolarsi: il musical di Mare Fuori ha ormai il suo cast al completo ed è pronto a debuttare sul palcoscenico.