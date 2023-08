Mare Fuori 4, a che punto è la produzione della nuova stagione?

La terza stagione di Mare Fuori si è chiusa con un cliffhanger di quelli che gridano vendetta: la voglia di scoprire subito l'esito potenzialmente drammatico del confronto a tre fra Rosa, Carmine e don Salvatore è inevitabilmente alta, ma per soddisfarla potrebbe volerci ancora un po' di tempo (ma forse non troppo).

Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori hanno infatti preso il via durante lo scorso maggio, e ad oggi stanno vivendo presumibilmente le loro battute finali: si tratta di tempistiche che sarebbero perfettamente in linea con quelle a cui ci ha abituati la serie Rai, le cui stagioni precedenti sono state rilasciate a distanza di circa un anno l'una dall'altra.

Con la terza stagione di Mare Fuori uscita lo scorso febbraio ha dunque senso ipotizzare che i nuovi possano arrivare durante la prima metà del 2024: se i tempi di cui parliamo venissero confermati, ciò vorrebbe dire che ad oggi ci troviamo dunque in fase di conclusione delle riprese o già di inizio post-produzione per la quarta stagione di uno dei fenomeni televisivi dell'ultimo anno.

Anche voi fate parte degli spettatori in hype per scoprire come proseguiranno le vicende dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli? Fatecelo sapere nei commenti! Per chi avesse bisogno di un ripasso, intanto, qui vi ricordiamo chi ci ha detto addio durante la terza stagione di Mare Fuori.